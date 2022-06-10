TRANSFER HABERİ: Fransa'dan flaş iddia! O rakamı getiren Umut Bozok'u alır

Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Umut Bozok ile ilgili flaş gelimeler yaşanıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcu için Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi. Kasımpaşa'nın 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu Umut Bozok'un onayı olmadığı için kullanamamasının ardından 25 yaşındaki golcü asıl kulübü Lorient'e dönmüştü. Fransız ekibi, Umut Bozok'un bu kararı sonrası bonserviste fiyat artırımına gitti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 19:52 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022- 19:53