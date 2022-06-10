Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Umut Bozok ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fransa'dan flaş iddia! O rakamı getiren Umut Bozok'u alır
Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı olan Umut Bozok ile ilgili flaş gelimeler yaşanıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcu için Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi. Kasımpaşa'nın 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu Umut Bozok'un onayı olmadığı için kullanamamasının ardından 25 yaşındaki golcü asıl kulübü Lorient'e dönmüştü. Fransız ekibi, Umut Bozok'un bu kararı sonrası bonserviste fiyat artırımına gitti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.
İstanbul ekibinde 41 maça çıkan Umut Bozok, 20 gol kaydederek gol kralı oldu.