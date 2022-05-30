Sezon bitti ve Galatasaray'da gözler Marcao ve Kerem'de...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Fransızca derslerine başladı!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu. Sarı kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla dev kulüpleri peşine takan milli futbolcu, Fransızca derslerine başladı. İşte ayrıntılar...
Lig ve Avrupa maçlarına damga vuran iki oyuncunun yeni sezonda takımda yer alıp almayacağı büyük merak konusu...
Geçen sezon iki oyuncuyla sözleşme yenilemiş ve talip çıkması halinde, 'Sezon sonunda satış' sözü verilmişti.