Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Fatih Terim arasındaki kriz derinleşiyor. 11 Haziran'daki seçim öncesi gündem bir anda değişti.
Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki tartışma büyüyor! Karşılıklı açıklamalar geldi
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasındaki kriz büyüyor. Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim öncesi gündem bir anda değişti. Elmas ve Terim, yaptıkları açıklamalarla birbirini hedef aldı. İşte Burak Elmas ve Fatih Terim'in gündem yaratan o açıklamaları... (GS spor haberi)
Son olarak Youtube'da Vole isimli kanala röportaj veren Elmas, Terim'i sert sözlerle hedef aldı.
İşte Fotomaç'ın haberine göre Burak Elmas'ın sözleri: