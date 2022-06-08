Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Trezeguet gelişmesi!
GALATASARAY SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi flaş bir gelişme yaşandı iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun transfer listesinde olduğu iddia edilen Trezeguet konusunda flaş gerçek ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılarda tüm dikkatler, 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.
Fotomaç'ın haberine göre Aslan'da iki başkan adayı da transfer çalışmalarına başladı.