GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Trezeguet gelişmesi!

GALATASARAY SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi flaş bir gelişme yaşandı iki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun transfer listesinde olduğu iddia edilen Trezeguet konusunda flaş gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2022- 13:46