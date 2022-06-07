Fenerbahçe'de geçen sezon kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e yeni teknik direktör Jorge Jesus da sahip çıkmadı.
Gündeme bomba gibi düştü! Mesut Özil için flaş Galatasaray iddiası
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin altında kalan Mesut Özil'in takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi. Kanarya'nın ezeli rakibi Galatasaray'da Mesut Özil gelişmesi yaşandığı ifade edildi. İşte detaylar...
Portekizli hoca imza töreninde Mesut'la ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Mesut Özil de çok iyi bir geçmişe sahip. Benim de kulüple ilgili fikirlerim var.