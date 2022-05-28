GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Lazio Yunus Akgün için geliyor!

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan Yunus Akgün, İtalya yolcusu. İtalyan kulübünün sportif direktörü Igli Tare'nin kısa süre içinde İstanbul'a geleceğini yazan Çizme basını, "Lazio bu transferi bitirmeye kararlı" ifadesini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 06:40