GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu yeni hocayla anlaştı! Seçilirse...

Galatasaray haberi: 11 Haziran Cumartesi günü yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da gündem ısınıyor. Her iki başkan adayı da şu ana kadar Domenec Torrent'le çalışmayacağını bildirdi. Teknik direktör arayışlarını sürdüren başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun bir süredir temas halinde olduğu isimle anlaşmaya vardığı ifade edildi. İşte Hamamcıoğlu'nun anlaştığı teknik direktör... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 06:40