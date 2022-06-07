GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'a 3. Rumen

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte gündem bir yandan başkanlık seçimiyken diğer yandan adaylar transfer çalışmalarını yürütüyor. Öte yandan transfer iddiaları gelmeye devam ederken son olarak İtalyan basınında yer alan habere göre, Cimbom Serie A'da forma giyen Rumen stoperi kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 13:38