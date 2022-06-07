Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da gözler 11 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Aslan'a 3. Rumen
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte gündem bir yandan başkanlık seçimiyken diğer yandan adaylar transfer çalışmalarını yürütüyor. Öte yandan transfer iddiaları gelmeye devam ederken son olarak İtalyan basınında yer alan habere göre, Cimbom Serie A'da forma giyen Rumen stoperi kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar...
Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için yarışacak.
Başkanlık heyecanının yaşanacağı sarı-kırmızılılarda transfer iddiaları da bitmek bilmiyor.