GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Umut Bozok'ta bir adım önde!

Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızı camia seçimin ardından resmi adımları atacak. Öte yandan Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da seçilse Süper Lig'in gol kralı için harekete geçecek. Umut Bozok'un ise gönlü Cimbom'dan yana. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 06:40