Aslan'da ana gündem 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Umut Bozok'ta bir adım önde!
Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızı camia seçimin ardından resmi adımları atacak. Öte yandan Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da seçilse Süper Lig'in gol kralı için harekete geçecek. Umut Bozok'un ise gönlü Cimbom'dan yana. İşte ayrıntılar...
Transfer süreci de bu sebeple resmi olarak ilerlemiyor.
Ancak Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da seçilse 'yerli statüsünü' düşünerek Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok için hamle yapacaklar.