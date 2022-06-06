Transfer sihirbazı Monchi Galatasaray’ın yıldızına gözünü dikti!

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig tarihindeki en kötü dönemlerinden birini bırakan Galatasaray'da, yetenekli oyunculara talipler artmaya devam ediyor. Son olarak Sevilla'da sportif direktörlük yapan transfer sihibazı olarak bilinen Monchi, sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusuna gözünü dikti. İtalyan basını yaşanan bu gelişmeyi duyurdu. İşte Monchi'nin Sevilla'ya transfer ettirmek istediği isim ve Galatasaray'ın istediği bonservis bedeli... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)