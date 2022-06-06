Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'i 20 golle tamamlayarak 2021-2022 sezonunu gol kralı oldu.
Umut Bozok'tan flaş transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray transfer haberleri: Bonservisi Lorient'te bulunan ve sezonu Kasımpaşa formasıyla Süper Lig gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli golcü, geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın istediği Umut Bozok, o iddialara da cevap verdi. İşte o sözler...
25 yaşındaki futbolcu, 2012-2013 sezonunda bu unvanı elde eden Burak Yılmaz'dan sonra Gol Krallığı yarışını zirvede tamamlayabilen ilk yerli futbolcu oldu.
Bozok, ligde sergilediği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekerek milli takım kadrosuna da seçilmişti.