Galatasaray'da geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı olarak geçti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılıların gündemindeki Jean Michael Seri'de flaş gelişme!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin gündemindeki isimlerden birisi de eski futbolcusu Jean Michael Seri. 30 yaşındaki ve bonservisi elinde olan orta saha, transfer için kararını da verdi. İşte detaylar...
Sarı kırmızılı ekip ne Süper Lig'de ne de Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarlarını mutlu etmeyi başaramadı.
Aslan'da bir yandan seçim heyecanı da yaşanırken diğer yandan gözler ise takıma yapılacak olan takviyelerde.