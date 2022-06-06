Beşiktaş ile 309 karşılaşmada sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz sezonun ardından takıma veda etmişti.
GALATASARAY HABERLERİ: Oğuzhan Özyakup paylaştı! Ömer Bayram bombayı patlattı
TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de yılın transferinde flaş gelişme. Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un adı birçok takımla anılıyordu. Milli futbolcu için Galatasaray ve Trabzonspor'un öne çıkarken sürpriz bir detay ortaya çıktı. Oğuzhan'ın yapmış olduğu paylaşımın altına gelen yorum yeni adresini duyurdular olarak büyük etkileşim aldı. (GS - TS HABERLERİ)
Beşiktaş ile 309 karşılaşmada sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz sezonun ardından takıma veda etmişti.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 35 gol, 62 asistlik katkı sağladı.
29 yaşındaki futbolcunun adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyor.