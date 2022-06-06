GALATASARAY HABERLERİ: Oğuzhan Özyakup paylaştı! Ömer Bayram bombayı patlattı

TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de yılın transferinde flaş gelişme. Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un adı birçok takımla anılıyordu. Milli futbolcu için Galatasaray ve Trabzonspor'un öne çıkarken sürpriz bir detay ortaya çıktı. Oğuzhan'ın yapmış olduğu paylaşımın altına gelen yorum yeni adresini duyurdular olarak büyük etkileşim aldı. (GS - TS HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 12:31 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022- 12:32