Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından gözler başkanlık seçimine çevrilmişti.
Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in aklında iki teknik direktör var! Fatih Terim ve Okan Buruk...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı camiada 11 Haziran tarihinde seçim heyecanı yaşanacak. Adaylardan biri olan Dursun Özbek'in teknik direktör konusundaki tercihi belli oldu. Özbek'in, yerli bir teknik adama takıma emanet etmeyi düşündüğü ifade edilirken, bu isimlerin Okan Buruk ve Fatih Terim olduğu belirtildi. İşte detaylar...
Sarı kırmızılı kulüpte Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in hoca adayları da netleşmeye başladı.
Eşref Hamamcıoğlu'nun tercihini yabancıdan yana kullanacağı iddia ediliyor.