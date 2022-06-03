Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da gelecek sezonun kadroda yapılanma çalışmaları başkan adayları tarafından devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Tercihi...
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da başkan adayları gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geride bıraktığımız sezonda orta saha bölgesinde istediği performansı yakalayamayan sarı-kırmızılılarda o bölgeye transfer edilecek yıldız isimden kötü haber geldi. Futbolcunun, tercihini başka takımdan yana kullanacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmemiş, camia seçimlere gitme kararı almıştı.
Seçimlerde hem tarihsel hem de başkan adayları nezdinde belirsizlikler bir süre devam etse de seçim tarihi netlik kazanmış ve başkan adayları belli olmuştu.