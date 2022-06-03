Galatasaray 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından seçime gidecek olan sarı-kırmızılılarda 2 aday bulunuyor.
Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması!
Galatasaray'da Dursun Özbek, başkan seçilmesi halinde Fatih Terim'in yeniden sarı kırmızılılara döneceğine ilişkin iddialar hakkında konuştu. Özbek, "Fatih hocanın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığı için yarışıyor. Ekiplerini belirleyen 2 isim plan ve projeleriyle seçimi kazanmanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek, düzenlenen lansmanda önemli açıklamalarda bulundu.