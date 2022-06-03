"Benim bir tane amacım var. O da Galatasaray'ı mali açıdan güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek." açıklamasını yapan Özbek, "Ekonomik durumun bozulması Galatasaray'ı bazı mecburiyetlere itti.