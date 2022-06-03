Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı ekipte 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde başkanlık adaylığını açıklayan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Özbek, "Galatasaray Kulübü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı ekipte 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde başkanlık adaylığını açıklayan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in öne çıkan sözleri:

"Kulübümüzün dertleri çok büyük. Ancak zoru gördük diye boyun eğmeyeceğiz. Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var. Bu zor durumlardan herkesin kıskandığı başarı hikayeleri çok.

Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçiyoruz. Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var.

Ben, Galatasaray'ın sorunlarını birbirimizle kavga ederek değil birlikte hareket ederek çözüleceğine inanıyorum. Bunun için 1.5 yıldır adayları birleştirmeye çalışıyorum. 2021 seçim öncesi adaylarla görüştüm. 5 adaylı seçimin faydası olmaz, zararı olur dedim.

30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Bu çağrımı yeniledim. Metin kardeşim büyük bir özveride bulunarak, bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti.

Benim bir tane amacım var, o da Galatasaray'ı mali açıdan sürdürülebilir, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek. Bu sadece benim değil, her Galatasaray taraftarının çocuğuna, torununa borcu.

Galatasaray Kulübü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizler de inanın değerli Galatasaraylılar."