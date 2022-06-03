TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş Luis Suarez için yarışta!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş Luis Suarez için yarışta!

Son dakika transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan Galatasaray ve Beşiktaş, gelecek dönem için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. 2022-2023 sezonunda gol yollarında işini şansa bırakmak istemeyen iki takımında kadrosuna dünya yıldızı bir ismi katmak için girişimlere başlayacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 23:51