Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken başkan adaylarının gelecek sezon için kadro yapılanması sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray ve Beşiktaş Luis Suarez için yarışta!
Son dakika transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan Galatasaray ve Beşiktaş, gelecek dönem için kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. 2022-2023 sezonunda gol yollarında işini şansa bırakmak istemeyen iki takımında kadrosuna dünya yıldızı bir ismi katmak için girişimlere başlayacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar gençleşme kapsamında kadroda yapılanmaya gitti.
Süper Lig'de istediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Fatih Terim ile yolları ayırdı.