Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Domenec Torrent'ten rapor istendi! 2 futbolcu...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılarda gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Galatasaray'da sezonun bitişinin ardından ülkesine giden Domenec Torrent konusunda flaş bir gelişme yaşandı başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, İspanyol çalıştırıcan rapor istedi. İşte detaylar 2 futbolcu hakkındaki çarpıcı ayrıntı...(GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılı ekipteki başkanlık seçiminin ardından İstanbul'a dönmesi beklenen İspanyol çalıştırıcı, sürpriz bir karar ile tatilini yarıda kesti.
Domenec Torrent, Türkiye'ye erken dönüş yaptı.