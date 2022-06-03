TRANSFER HABERİ: İspanyol basını duyurdu! Javi Martinez Galatasaray'a doğru

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi meraklı bekleyiş sürüyor. İki güçlü aday Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık yarışında karşı karşıya gelecek. Cimbom'da, seçim heyecanı yaşansa da iki başkan adayı transfer çalışmalarına devam ediyor. İspanyol basınından, Galatasaray'ın transfer gündemine dair bomba bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların, gerçekleşecek olan seçim sonrası dünyaca ünlü orta saha Javi Martinez'i kadrosuna katacağı açıklandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)