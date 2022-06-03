Galatasaray’a Roberto Mancini’de dev rakipler! İtalyan hocanın kararı…

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda gözler 11 Haziran'da yapılacak olan seçime çevrilirken en önemli konulardan biri de teknik direktör... Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, daha önceden yaptığı açıklamada Domenec Torrent'le çalışmak istemediğini belirtmişti. Hamamcıoğlu'nun teknik direktörlük görevi için Roberto Mancini'yi gündemine aldığı ifade edilmişti. Mancini konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre tecrübeli teknik adama Avrupa devi talip oldu. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)