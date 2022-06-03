Futbola nasıl başladın? Seni futbol oynamaya iten birileri ya da bir şeyler oldu mu?



"Çocukluğumdan itibaren evde ve sokakta hep futbol oynuyordum. Amcam ve halam bu durumu fark etti ve yerel bir takımda oynamamı gerektiğini söyledi. Bir gün amcam bisikletiyle beni antrenmana götürdü ve bu şekilde başlamış oldum."