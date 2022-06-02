Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolculardan biri de Semih Kaya oldu.
Galatasaray'dan ayrılan Semih Kaya İstanbul'da kalıyor!
Galatasaray'a geri dönen ve sözleşmesi sona eren Semih Kaya'nın geleceği merak konusu. Deneyimli oyuncu için Süper Lig'den talip çıktı. Semih Kaya, İstanbul'da kalabilir. İşte ayrıntılar...
Gözler 11 Haziran'da yapılacak seçime çevrilirken, Semih Kaya'nın yeni adresi ile ilgili iddialar da devam ediyor.
GALATASARAY'DA SON SEZONDA KAÇ MAÇ OYNADI?
Futbol kariyerine İzmir ekibi Altay'da başlayadı.