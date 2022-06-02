Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde seçim yapılacak.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kulübüyle anlaşamadı! Aslan dünya yıldızına çok yakın
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, oldukça güçlü bir kadro kuracak. Birçok mevkiye önemli takviyeler yapacak olan sarı kırmızılıların listesinde dünya yıldızları bulunuyor. Aslan'a o isimlerden birinden müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...
Yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kozlarını paylaşacak.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 38 haftada 52 puan toplayarak 13. sırada bitirdi.