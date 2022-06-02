GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Kulübüyle anlaşamadı! Aslan dünya yıldızına çok yakın

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, oldukça güçlü bir kadro kuracak. Birçok mevkiye önemli takviyeler yapacak olan sarı kırmızılıların listesinde dünya yıldızları bulunuyor. Aslan'a o isimlerden birinden müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 10:51 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022- 10:58