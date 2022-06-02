Hedeflerine ulaşamayan bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşandı.
GALATASARAY HABERİ: Marcao'da flaş transfer gelişmesi!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sarı-kırmızılılarda gündem 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Galatasaray'da özellikle sergilediği performansla göz dolduran Marcao için flaş iddialar ortaya çıktı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
İyi bir grafik çizemeyen sarı-kırmızılılar, kabus gibi bir sezonu geride bıraktı.
Kötü bir sezon yaşayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'nun sergilediği performans yüreklere su serpti.