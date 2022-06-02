2021-2022 sezonunda küme düşen Yeni Malatyaspor'da sergilediği performansla göz dolduran Mustafa Eskihellaç transferin gözdesi durumunda.
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Spor Toto Süper Lig'de geçtğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen ve sergilediği performansla göz dolduran Mustafa Eskihellaç'ın taliplerin her geçen gün artıyor. 25 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş, Galatasaray, Süper Lig'den 4 takım ve 1 Avrupa takımı yakından ilgileniyor. İşte Mustafa Eskihellaç'ın transferine dair tüm detayları oyuncunun menajeri Burak Denizli, aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a anlattı. İşte son detaylar... (BJK - GS SPOR HABERLERİ)
2021-2022 sezonunda küme düşen Yeni Malatyaspor'da sergilediği performansla göz dolduran Mustafa Eskihellaç transferin gözdesi durumunda.
Kulübüyle 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mustafa'nın geleceği Malatyaspor'un kongresinin ardından belli olacak.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun devre arasından Beşiktaş, Mustafa için girişimde bulunmuştu.