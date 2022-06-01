Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken artık başkan adayları da netlik kazandı.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Axel Witsel'den kötü haber!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçimlerde her iki adayın da transfer çalışmalarını sürdüreceği belirtilen Cenk Ergün'ün orta saha için görüştüğü Axel Witsel'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Belçikalı oyuncuya Fransa devinin transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
11 Haziran'da yapılacak seçimlerde Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek aday oldu.
Her iki başkan adayının da ekibinde transfer çalışmalarını Cenk Ergün yönetecek.