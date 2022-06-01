DEVAM ETMEK İSTİYORUM

Buraya geleli daha bir sene olmadı. Mutluyum, bu takımı çok seviyorum. Sadece bu takımı düşünüyorum. Bu takımda devam etmek istiyorum. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. İyi ve kötü zamanlarda yanımda oldular. Bana destek oldular. Onlar bana çok büyük güç verdiler. Emin olsunlar, bu formayı taşıdığım sürece elimden gelen her şeyi yapacağım.