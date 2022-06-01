Süper Lig 'i büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray 'da artık tek gündem, 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi.
Galatasaray'a Cicaldau piyangosu! İtalya'dan 1 talip daha...
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini geride bırakan sarı-kırmızılı ekipte Cicaldau'nun performansı yetersiz bulunmuştu. Rumen orta saha oyuncusu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rumen basınında yer alan iddialara göre Cicaldau için bir İtalyan ekibi daha devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Yönetimi devredeceği için transferlere karışmayan Başkan Burak Elmas, özellikle transfer görüşmelerinin ertelenmesini sağlayarak, yeni yönetimin önünü açmak istiyor.
Ancak bu durum, özellikle transfer teklifleri alan birçok oyuncunun panik yapmasına yol açtı.