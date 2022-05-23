Sezonun bitmesiyle birlikte veda mesajını anımsatan bir açıklama yayınlayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılmak isteyen tek oyuncu değil...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'da Marcao yolcu! Peşindeki kulüpler...
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao'nun geleceği merak konusu. Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılması bir süredir gündemdeydi. Öte yandan yıldız oyuncu için İtalyan ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte bu transfer gelişmesine dair ayrıntılar...
Sarı-kırmızılı takımda birçok isim, Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
Kerem dışında Marcao'nun da kariyerini düşünerek Avrupa'da futbol oynamayı istediği öğrenildi.