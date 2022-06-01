Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu için İtalya devi devrede!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bu sezon bireysel performanslarıyla öne çıkan futbolcular için transfer teklifleri de gelmeye başladı. Süper Lig'de bir türlü istediği yükselişi yakalayamayan sarı-kırmızılılarda, sergilediği oyunla takdirleri toplayan Kerem Aktürkoğlu için İtalya devinin teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Sezona Fatih Terim yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar, kadroda gençleşme yapılanmasıyla transferlerini gerçekleştirmişti.
Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Aslan'da tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı.