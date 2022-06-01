GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu için İtalya devi devrede!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bu sezon bireysel performanslarıyla öne çıkan futbolcular için transfer teklifleri de gelmeye başladı. Süper Lig'de bir türlü istediği yükselişi yakalayamayan sarı-kırmızılılarda, sergilediği oyunla takdirleri toplayan Kerem Aktürkoğlu için İtalya devinin teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022- 11:24