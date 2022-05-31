Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrilirken, iki aday da transfer çalışmalarına başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gözler orta sahaya çevrildi! Javi Martinez'in peşinde
Galatasaray'da bir yandan seçim heyecanı yaşanırken diğer yandan adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Takımın eksik bölgelerini belirleyen başkan adaylarının listesindeki isim ise Javi Martinez. Cimbom deneyimli oyuncu için harekete geçecek. İşte ayrıntılar...
Takımın eksik kaldığı bölgeleri belirleyen adayların transfer listelerini oluşturduğu öğrenildi.
Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aynı isimlerin peşinde olduğu iddia edildi.