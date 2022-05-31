GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a genç kaleci! İşte hedefteki isim...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle Muslera ile yola devam eden ve kaleci rotasyonunu tamamlamak isteyen sarı kırmızılı ekibin gündemine flaş bir isim geldi. Aslan'ın hedefinde Bursaspor'un genç kalecisi Canberk var. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 12:22