Galatasaray'da yeni sezonun çalışmalarını sürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan için flaş iddia! Gündeme gelen teknik direktör...
Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte başkan adayları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Adaylardan birisi olan Eşref Hamamcıoğlu için ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Hamamcıoğlu'nun teknik direktörlük görevi için Domenec Torrent'in yerine düşündüğü isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Bir yandan seçim heyecanı da yaşanan sarı kırmızılı ekipte, yeni sezonun teknik direktörü de merak konusu.
Domenec Torrent ile yola devam edilmesi düşük ihtimal olarak görülürken flaş bir iddia ortaya atıldı.