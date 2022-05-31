GALATASARAY HABERLERİ - Aslan için flaş iddia! Gündeme gelen teknik direktör...

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte başkan adayları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Adaylardan birisi olan Eşref Hamamcıoğlu için ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Hamamcıoğlu'nun teknik direktörlük görevi için Domenec Torrent'in yerine düşündüğü isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 16:24