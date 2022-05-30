GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'dan Ianis Hagi’ye teklif!

Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim döneminde Cicaldau ve Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, Rumen yetenekleri gözüne kestirmişti. Bu bağlamda sarı-kırmızılı ekip, efsane oyuncusu Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi gündemine almıştı. Hagi'nin transferi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Rumen basını, Galatasaray'ın 23 yaşındaki yetenek için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)