Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak sezonu noktaladı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Marcao İtalya yolcusu! O rakamı gözden çıkardılar
Galatasaray, Süper Lig'i tamamlamasının ardından gözünü transfere çevirdi. Sarı kırmızılı takımda, gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de merak konusu. Cimbom'da, başarılı savunmacı Marcao'ya flaş bir talip çıktı. Brezilyalı stoperin yeni adresi İtalya olabilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.
Gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili planlamalarını sürdüren Cimbom'da, flaş gelişmeler yaşanıyor.