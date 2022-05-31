Galatasaray Süper Lig tarihindeki en kötü sezonlarından birini geride bıraktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor! Yeni adresi…
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig tarihindeki en kötü dönemlerinden birini bırakan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu gösterdiği performansla Avrupa devlerinini dikkatini çekti. Milli yıldızla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Kerem Aktürkoğlu transferi için görüşmelere başlandı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sezona Fatih Terim ile başlayan sarı-kırmızılılar, flaş bir kararla yoluna Domenec Torrent'le devam etti.
İspanyol çalıştırıcı da kötü gidişe 'dur' diyemedi ve Galatasaray sezonu 13. sırada bitirdi.