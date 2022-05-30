İtalyanlar gözünü Süper Lig'e çevirdi! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızlarına sürpriz talip çıktı. Sarı-kırmızılı takımdaki yetenekli isimlere İtalyan kancası... Atalanta, transfer çalışmaları için gözünü Türkiye'ye çevirdi. İtalyan ekibi Aslan'dan 2 yıldızı listesine aldı. Bu listede bir de sürpriz bir Fenerbahçeli isim var. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 13:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022- 14:00