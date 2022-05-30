GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e Kerem Aktürkoğlu modeli! Sözleşmesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: 2021/2022 sezonunu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve Akdeniz ekibiyle Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir performans göstererek Galatasaray'a dönen Yunus Akgün ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezona damga vuran genç futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 06:40