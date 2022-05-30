Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 9 gol-17 asiste imzasını koyan Yunus Akgün sezona damgasını vurdu.
GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'e Kerem Aktürkoğlu modeli! Sözleşmesi...
Son dakika Galatasaray haberleri: 2021/2022 sezonunu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve Akdeniz ekibiyle Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir performans göstererek Galatasaray'a dönen Yunus Akgün ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezona damga vuran genç futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 9 gol-17 asiste imzasını koyan Yunus Akgün sezona damgasını vurdu.
Galatasaray'a geri dönen 21 yaşındaki yıldız, artık A Milli Takım oyuncusu oldu.
Gelecek sezonda tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek 2000 doğumlu genç futbolcu, 80 bin TL aylık maaş alıyor.