Galatasaray Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken oyuncularına da teklif gelmeye devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İspanyollardan Marcao teklifi! İşte önerilen rakam
Son dakika Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda sergilediği futbolla göz dolduran Marcao'nun talipleri her geçen gün artıyor. Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından ilk olarak Marcao'ya gelen teklifler değerlendirilecek. Brezilyalı stoper için son olarak İspanyol ekibi devreye girdi. İşte son detaylar...(GS spor haberleri)
Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız isimlerinden Marcao'nun peşini Avrupa'nın önemli kulüpleri bırakmıyor.
Napoli, Roma ve Atalanta'nın ardından İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Villarreal de Marcao için harekete geçti.