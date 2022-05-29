GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İspanyollardan Marcao teklifi! İşte önerilen rakam

Son dakika Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda sergilediği futbolla göz dolduran Marcao'nun talipleri her geçen gün artıyor. Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından ilk olarak Marcao'ya gelen teklifler değerlendirilecek. Brezilyalı stoper için son olarak İspanyol ekibi devreye girdi. İşte son detaylar...(GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 06:40