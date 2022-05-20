Galatasaray başkanlık seçiminde Ünal Aysal, Dursun Özbek, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Abdürrahim Albayrak gibi isimler konuşulurken geçtiğimiz günlerde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıkları resmen açıklandı.
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Son dakika Galatasaray haberi: 2021-2022 sezonunu kabus gibi geçiren sarı-kırmızılılarda gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun dünyaca ünlü isim Zidane için hamle yapması bekleniyor. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek. Dursun Özbek seçime Metin Öztürk ile birlikte girme kararı aldı.
Galatasaray Divan Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2022 Galatsaray başkanlık seçimine 2019 olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde bulunan isimlerin giremeyeceği kararını aldı. Böylece, Albayrak gibi isimler seçimde yer alamayacak.