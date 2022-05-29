Galatasaray'da herkes 11 Haziran'da yapılacak kongreyi beklerken başkan adayı Dursun Özbek şimdiden seçim sonrası hazırlıklarına başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Dursun Özbek kolları sıvadı! O isimle söz kesti
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Dursun Özbek 11 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Özellikle yeni sezonda 7+4 kuralını düşünen Özbek, sürpriz bir isimle ön anlaşma sağladı ve söz kesti. İşte Galatasaray'da Dursun Özbek'in ilk hamlesi ve detayları...
Galatasaray'da herkes 11 Haziran'da yapılacak kongreyi beklerken başkan adayı Dursun Özbek şimdiden seçim sonrası hazırlıklarına başladı.
Eşref Hamamcıoğlu'yla sıkı bir yarışa giren Özbek, "Satış çok yapmayacağız, bol bol transfer yapacağız" diyerek taraftarları heyecanlandırdı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Özbek'in en büyük vaadi kuşkusuz Fatih Terim...