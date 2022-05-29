"G.SARAY'DA OYNAMAK İSTERİM"



Zaman dar olduğu için seçimi kazanacakmış gibi transfer çalışmalarına da devam eden Dursun Özbek'in Altay ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Cebrail Karayel ile söz kestiği ortaya çıktı.