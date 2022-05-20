Galatasaray kafilesi Antalya'ya iniş yaptı. Süper Lig'de sezonun son maçına çıkacak olan Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geleceği Antalyaspor mücadelesi için şehre ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.

Kente gelen sarı-kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra Belek'teki otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımda Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Arda Turan, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli kafilede yer almadı.