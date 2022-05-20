Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte Torrent'in sözleri:

"Antalyaspor'un son 4 maçını inceledik. Gördüğüm şeyler çok hoşuma gitti. Çok farklı oynuyorlar gerçekten. Çok iyiler.

Oynamayan oyuncularla ilgili birçok şey bilinmiyor. Morutan sakat. Arda Turan, Feghouli son 4 antrenmana katılmadı. Kerem çok yorgun. Onun da rahatsızlığı var. O yüzden forma giyemeyecek."