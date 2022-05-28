11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray 'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.
Igor Tudor Verona ile yollarını ayırdı! Galatasaray...
Galatasaray haberi: 11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray 'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Bu konuda flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Igor Tudor sesleri yükselirken, Hırvat çalıştırıcı Verona ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...
Daha önce Eşref Hamamcıoğlu yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediğini ifade etmişti.
Milliyet'in haberine göre Dursun Özbek cephesinden ise yeni teknik direktör konusunda resmi bir açıklama yapılmazken Okan Buruk ve Nuri Şahin'in adaylar arasında yer aldığı ifade edilmişti.