Galatasaray Başkan adaylarından Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek Galatasaray Adası'nın satılacağına yönelik iddialarla ilgili; "Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa aday olan Özbek, Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde Galatasaraylı kadın üyelerle bir araya geldi.

Kulüpte kadın üyelerin daha aktif rol alması için her türlü desteği vereceğini anlatan Dursun Özbek, seçimli genel kurul divanında tüm üyelerin kadın olması önerisini yineledi.

Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın satılacağına yönelik iddialarla ilgili şunları kaydetti:

"Galatasaray Adası bizim kırmızı çizgimizdir. Galatasaray Adası Galatasaraylılarındır, her zaman da öyle kalacaktır. Divan kurulu toplantısında bu konudaki projemizden kısaca bahsetmiştim. Galatasaray Adası'nda en kısa zamanda üyelerimize hizmet verir bir sosyal tesis alanı oluşturmak için çalışmalara başlayacağız. Tüm bu çalışmaların maliyeti de yönetim kurulumuz tarafından karşılanacaktır. Bizim odağımız Galatasaray'ı, konusunda tecrübeli bir ekiple, detaylıca planlanmış bir çalışmayla mali bağımsızlığa kavuşturarak, geleceğini garanti altına almaktır. Bu bizim sadece Galatasaray'ı sevenlere değil çocuklarımıza, torunlarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Dolayısıyla bu tip temeli olmayan iddialara biz Galatasaray camiası olarak zaman harcamamalıyız."