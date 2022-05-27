GALATASARAY HABERİ - Federico Bernardeschi'de flaş gelişme! Yeni adresi...

Galatasaray transfer haberi: İtalyan basınında sarı-kırmızılı takımın, Juventus forması giyen Federico Bernardeschi ile ilgilendiğini iddia etmişti. Yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, 28 yaşındaki oyuncunun yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)