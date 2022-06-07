Galatasaray'da gündem seçim.
GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'dan flaş hamle! Barcelona'nın eski yıldızı...
GALATASARAY SON DAKİKA HABERİ: Sarı-kırmızılılarda gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu gündeme ve hoca seçimine dair konuştu. Hamamcıoğlu özellikle ! Roberto Mancini ve Robero De Zerbi hakkında çarpıcı sözler söyledi. İşte açıklamanın tamamı...(GS SPOR HABERLERİ)
Sarı kırmızılı ekipte başkan adayları yoğun bir çalışma içerisinde.
Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu, önemli hamlelere imza atıyor.