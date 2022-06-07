GALATASARAY HABERLERİ - Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'dan flaş hamle! Barcelona'nın eski yıldızı...

GALATASARAY SON DAKİKA HABERİ: Sarı-kırmızılılarda gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu gündeme ve hoca seçimine dair konuştu. Hamamcıoğlu özellikle ! Roberto Mancini ve Robero De Zerbi hakkında çarpıcı sözler söyledi. İşte açıklamanın tamamı...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 13:11 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022- 13:13