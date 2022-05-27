Sezonun bitmesinin ardından sosyal medyadan "Galatasaray'da geleceğimi göremiyorum" diyerek ayrılık mesajı veren Kerem Aktürkoğlu için dün çok önemli bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da Kerem'e Alman kancası! İşte istenilen bonservis bedeli...
Galatasaray son dakika haberi: Sezon başından bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu'na şimdi de Alman ekibi Dortmund talip oldu. Galatasaray ise milli futbolcu için taban bonservis ücretini belirledi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Sezonun bitmesinin ardından sosyal medyadan "Galatasaray'da geleceğimi göremiyorum" diyerek ayrılık mesajı veren Kerem Aktürkoğlu için dün çok önemli bir gelişme yaşandı.
Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği ve bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.
Alman basınında yer alan Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre sarı-siyahlıların yeni hocası Edin Terzic'in, Kerem Aktürkoğlu'nu mutlaka takımda görmek istediği ve yönetime talimat verdiği bildirildi.