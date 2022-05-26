Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ediyor.
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Valentine Ozornwafor yolcu
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada seçim hazırlıkları devam ederken flaş bir ayrılık yaşanmak üzere... Bonservisi Galatasaray'da bulunan Valentine Ozornwafor'un takımdan ayrılacağı ifade edildi. İşte Belçika basınında yansıyan o transfer gelişmesi...
Sarı-kırmızılılarda başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek, çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Aslan'ın kiralık gönderdiği isimlerin geleceği de merak ediliyor.