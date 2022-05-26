Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Valentine Ozornwafor yolcu

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı camiada seçim hazırlıkları devam ederken flaş bir ayrılık yaşanmak üzere... Bonservisi Galatasaray'da bulunan Valentine Ozornwafor'un takımdan ayrılacağı ifade edildi. İşte Belçika basınında yansıyan o transfer gelişmesi...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2022- 12:25