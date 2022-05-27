Galatasaray'da 11 Haziran'daki kongre bekleniyor ancak iki başkan adayı da zaman daraldığı için seçilecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş sözleşme uzatmadı! Cimbom devreye girdi
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar başkan adayları transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan yıldız isim gündeme geldi. İşte son detaylar...(GS spor haberleri)
Son dönemde gelirleri düşen sarıkırmızılı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarında da yer alamayacak.
Fotomaç'ın derlediği habere göre borçlar gün geçtikçe artarken ciddi teklifler alan Marcao ve Nelsson'un satılması gündemde...