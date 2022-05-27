Yumuşamadığı sürece bizimle olamazlar. Yılda 4 milyon, vergisiyle 5 milyon avro ve bunun karşılığı 400 milyon lira. Borcun yüzde 10'u. Vida'dan faydalandık. Neden 4 değil de 2 olmadı. 2 de olmayacak bir milyon olacak." ifadelerini kullanmıştı.